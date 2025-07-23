Місцевих попередили про введення нового графіка поїздів в Запоріжжі, тому розповідаємо, що про це варто знати.

Новий графік поїздів в Запоріжжі запроваять вже наприкінці липня і це відкриє додаткові маршрути для тих, хто планує подорожі за межі України, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі "Укрзалізниці", пасажирський склад, який курсує з нашого облцентру в Солотвино, змінює напрямок і тепер зупинятиметься на прикордонній станції, де буде зручна стиковка з міжнародними напрямками.

Новий графік поїздів в Запоріжжі почне діяти з 31 липня. Це означає, що № 39 або 40, який курсує між нашим містом і Солотвино, пролягатиме через Чоп.

Цей крок дозволить пасажирам одразу з українського пасажирського складу пересісти на один з міжнародних. Це дуже зручно для тих, хто їде далі в Європу і не хоче витрачати багато часу на пересадки.

Новий графік поїздів в Запоріжжі передбачає, що з початкової станції люди вирушатимуть о 16:01. У Дніпрі вони будуть вже о 18:17, а до Чопа доїжджатимуть вже наступного дня об 11:35.

У Чопі пасажирам надається можливість одразу пересісти в напрямку до Угорщини, Чехії чи Словаччини. Наприклад, серед доступних варіантів буде рейс до Захоня, а також прямі сполучення із Прагою, Будапештом та Кошице.

У зворотному напрямку любителям залізниці теж буде зручно. З Чопа вони матимуть можливість виїхати о 13:37. У Дніпрі вони будуть наступного ранку о 08:37, а вже за дві години - доїжут до кінцевої.

Як пояснюють в "Укрзалізниці", зміни продиктовані прагненням зробити подорожі більш комфортними, особливо для мешканців східних регіонів. У нинішніх умовах це справді важливо.

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