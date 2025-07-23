Местных предупредили о введении нового графика поездов в Запорожье, потому рассказываем, что об этом следует знать.

Новый график поездов в Запорожье будет запущен уже в конце июля и это откроет дополнительные маршруты для тех, кто планирует путешествия за пределы Украины, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе "Укрзалізниці", пассажирский состав, курсирующий из нашего облцентра в Солотвино, меняет направление и теперь будет останавливаться на пограничной станции, где будет удобна стыковка с международными направлениями.

Новый график поездов в Запорожье начнет действовать с 31 июля. Это означает, что № 39 или 40, курсирующий между нашим городом и Солотвино, будет пролегать через Чоп.

Этот шаг позволит пассажирам сразу с украинского пассажирского состава пересесть на один из международных. Это очень удобно для тех, кто едет дальше в Европу и не желает тратить много времени на пересадки.

Новый график поездов в Запорожье предусматривает, что с начальной станции люди отправятся в 16:01. В Днепре они будут уже в 18:17, а до Чопа будут доезжать уже на следующий день в 11:35.

В Чопе пассажирам предоставляется возможность сразу пересесть в направлении Венгрии, Чехии или Словакии. Например, среди доступных вариантов будет рейс в Захон, а также прямые сообщения с Прагой, Будапештом и Кошице.

В обратном направлении любителям железной дороги тоже будет удобно. Из Чопа у них будет возможность уехать в 13:37. В Днепре они будут на следующее утро в 08:37, а уже через два часа - доедут до конечной.

Как объясняют в "Укрзалізниці", изменения продиктованы стремлением сделать путешествия более комфортными, особенно для жителей восточных регионов. В нынешних условиях это действительно важно.

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