Аграрии ожидают, что из-за климатических вызовов и дефицита продуктов в Днепропетровской области цены существенно возрастут.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области приобретает реальные признаки, ведь аграрии фиксируют резкое ухудшение условий выращивания овощей, бахчевых и клубнекорнеплодов, сообщает Politeka.

В июне почти по всей территории Украины наблюдалось комплексное негативное явление погоды: отсутствие осадков, продолжительная жара, холодные ночи и локальные ливни с градом. Это существенно замедлило рост культур, а местами привело к их гибели.

Худшая ситуация сложилась на юге и востоке. В Херсонской области – чрезвычайная засуха. В Днепропетровской – серьезные повреждения из-за града в Синельниковском, Самарском, Павлоградском районах. Листья растений массово скручиваются, дневное увядание стало привычным явлением.

Анализ влагозапасов свидетельствует о критическом падении показателей во многих центральных регионах. В частности, поля с кукурузой, подсолнечником и соей на Одесщине, Харьковщине, Полтавщине, Киевщине получили влагу в объемах, что вдвое-втрое ниже нормы — всего 5–40 мм вместо 80–110. Это напрямую сказывается на предстоящем сборе урожая.

Особую угрозу представляют ливни, которые вместо орошения приносят механические повреждения насаждением. Во многих точках осадки сопровождались градинами диаметром более 5 мм, что приводило к механическому травмированию овощей и картофеля. На фоне водного дефицита это усугубляет стресс для растений.

В то же время, в западных областях ситуация относительно стабильная: температура держится в пределах нормы, а уровень влаги — достаточный. Там овощи развиваются без существенных отклонений.

Аграрии ожидают, что из-за климатических вызовов и дефицита продуктов в Днепропетровской области цены существенно возрастут.

Источник: apk-inform

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