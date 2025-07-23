График отключения света в неделю 24-30 июля в Харьковской области создан для повышения надежности инфраструктуры.

График отключения света на неделю 24-30 июля в Харьковской области будет введен из-за проведения плановых ремонтных работ, которые состоятся с 8:00 до 19:00, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Харьковоблэнерго и Люботинской городской территориальной общине .

Без света останутся жители ряда улиц: Душкина, Франтишека Крала, Архитектора Алешина (ПЛ 0,4 кВ), а также дома на Косарева, Индустриальном, Бекетове, Александровском, Косиора, Михаила Водяного, Молодежной, Генерала Момота, Станоквитня2, Мира Таджикской.

Также сообщаем, что 25 июля с 09:00 до 16:00 запланировано отключение электроэнергии в Харьковском районе, в частности в городе Люботин (ул. Медвежий) и поселках Мищенко, Нестеренко, Смородское, Манченко, Майское и Ударное. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности и качественного обслуживания электросетей.

Жителей просят заранее позаботиться о резервном питании бытовой техники и необходимых запасах воды и продуктов. После завершения работ подача электричества будет восстановлена в полном объеме.

Напомним, что график отключения света на неделю 24-30 июля в Харьковской области создан для повышения надежности инфраструктуры, поэтому просьба с пониманием отнестись к временным неудобствам. Следите за обновлениями и будьте готовы к изменениям в поставках электроэнергии в указанные дни.

Больше деталей можно узнать, посетив официальные ресурсы.

К слову, в Харькове жителям также сообщали об отключении газа из-за масштабной реконструкции, которая коснется десятков улиц.

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