У зв’язку з модернізацією системи у Слобідському районі, оголошено графік відключення газу в Харкові з 21 липня по 1 серпня, повідомляє Politeka.
Протягом вказаного періоду працівники міської філії “Газмережі” проведуть масштабну реконструкцію, яка торкнеться десятків вулиць.
Серед адрес, де тимчасово припиниться подача ресурсу, — в'їзд Аскольдівський, провулки Кедровий, Самаркандський, Яружний, Ялтинський, Імбірний, а також вулиці: Моцарта, Пирятинська, Киргизька, Павла Чубинського, Самаркандська, Селекційна, Леонтовича, Ай-Петринська, Морозова, Міцкевича, Байдарська, Бельбецька, Скрипаївська, Сокальських, Віктора Гюго, Тяньшанська, Яружна.
До переліку також входять будинки на проспектах Байрона та Льва Ландау. Загалом роботи охоплять понад півсотні вулиць і провулків.
У повідомленні зазначається: перед початком оновлення мешканцям слід перекрити крани та дотримуватись безпеки. Фахівці підкреслюють, що відновлення газопостачання відбуватиметься лише після повного доступу до приміщень і перевірки внутрішньобудинкових систем. Це дозволить запобігти аваріям у холодну пору року.
Комунальники просять вибачення за дискомфорт та закликають громадян поставитися до ситуації з розумінням. Водночас попереджають, що графік відключення газу в Харкові з 21 липня по 1 серпня може змінюватися у разі непередбачених обставин. Уточнення та деталі доступні на офіційних інформаційних ресурсах підприємства.
До слова, також повідомлялося про відсутність води у Харківській області. Частина будинків на кількох вулицях буде без гарячого водопостачання у зв’язку з плановими роботами.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.
Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.
Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві: у НБУ розповіли, коли це може статися.