Графік відключення газу в Харкові з 21 липня по 1 серпня може змінюватися у разі непередбачених обставин.

У зв’язку з модернізацією системи у Слобідському районі, оголошено графік відключення газу в Харкові з 21 липня по 1 серпня, повідомляє Politeka.

Протягом вказаного періоду працівники міської філії “Газмережі” проведуть масштабну реконструкцію, яка торкнеться десятків вулиць.

Серед адрес, де тимчасово припиниться подача ресурсу, — в'їзд Аскольдівський, провулки Кедровий, Самаркандський, Яружний, Ялтинський, Імбірний, а також вулиці: Моцарта, Пирятинська, Киргизька, Павла Чубинського, Самаркандська, Селекційна, Леонтовича, Ай-Петринська, Морозова, Міцкевича, Байдарська, Бельбецька, Скрипаївська, Сокальських, Віктора Гюго, Тяньшанська, Яружна.

До переліку також входять будинки на проспектах Байрона та Льва Ландау. Загалом роботи охоплять понад півсотні вулиць і провулків.

У повідомленні зазначається: перед початком оновлення мешканцям слід перекрити крани та дотримуватись безпеки. Фахівці підкреслюють, що відновлення газопостачання відбуватиметься лише після повного доступу до приміщень і перевірки внутрішньобудинкових систем. Це дозволить запобігти аваріям у холодну пору року.

Комунальники просять вибачення за дискомфорт та закликають громадян поставитися до ситуації з розумінням. Водночас попереджають, що графік відключення газу в Харкові з 21 липня по 1 серпня може змінюватися у разі непередбачених обставин. Уточнення та деталі доступні на офіційних інформаційних ресурсах підприємства.

До слова, також повідомлялося про відсутність води у Харківській області. Частина будинків на кількох вулицях буде без гарячого водопостачання у зв’язку з плановими роботами.

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