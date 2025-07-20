У Харківській області оновили графік відключення води на тиждень з 21 до 27 липня, тож розповідаємо, кому і до чого варто готуватися.

Графік відключення води на тиждень з 21 до 27 липня в Харківській області пов’язаний із планово-попереджувальним ремонтом обладнання, який охопить одразу кілька районів облцентру, повідомляє Politeka.

Як інформують на платформі міськради 1562, графік відключення води на тиждень з 21 до 27 липня в Харківській області передбачає, що частина будинків на кількох вулицях буде без гарячого водопостачання у зв’язку з плановими роботами.

Зокрема, незручності доведеться терпіти на проспекті Науки 9Д, 11, 12, 18/9, 24, 26, 28, 32. Обмеження також торкнуться жителів Данилевського 27, Незалежності 5, Культури 15, Інженерного провулку 4, Шатилівської 1, 3, 5, 29, 41, Космічної 11, 23, 24А, 25, 27, 47, а також Клочківської 108 корп 1, 148А, 150А, 152А, 154А, 156А.

До цього переліку входять і Ляпунова 7, 9Б, 9, 11, Чичибабіна 7, Професора Отамановського 7А, 25, 27, Євгенія Єніна 3, 10, 12, 14, 16, а також Європейська 38/44, 44. Водопостачання у цих будинках мають відновити не раніше 1 серпня після 20:00.

Інша частина графіку відключення води на тиждень з 21 до 27 липня в Харківській області охоплює Драгоманова 6, 6В, 6Г, 6Б, 8, а також Велозаводську 37А і 37. Тут ремонтні роботи триватимуть із 17.07 з 11:55 до вечора 4 серпня.

Водночас масштабне обмеження заплановане і в районі вулиці Амосова. Без гарячого душу залишаться мешканці будинків 1, 3, 5, 7, 9, 9А, 11А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56.

Також під обмеження потрапляють місцеві на Балканській 13, 15/3, 19, 19А, 21, Сонячній 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, Благодатній 2А, 2 та Ферганській 29, 31А, 31Б, 31, 33Б, 33, 33А, 34, 36.

Серед адрес, де гаряче водопостачання також тимчасово припинять, шосе Салтівське з номерами 100, 102, 104А, 104Б, 104, 106Б, 106А, 106, 108, 110, 112А, 112, 114, 116, 118, 120, а також кілька будинків у секторі 240В, 240, 240Г, 240Б, 240А, 242А, 242Б, 242, 244А, 244, 246А, 246, 248А, 250, 250А, 252, 254, 256, 256А, 258, 260, 260А, 262А, 262, 268.

Також тимчасово зупинять подачу до будинків на Велозаводській 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 36, 37, 38 та Туркестанській 22, 24, 24А, 26, 26А, 28, 30.

Суттєві незручності чекають й на жителів Єдності, 171В, 171Д, 171А, 171Г, 171Ж, 171З, 171Б, 171Е, 171 корп 1, 171 корп 2, 171 корп 3, 171 корп 4, 173, 175, 177, 177А, 177Б, 179А, 179, 179Б, 181, 183, 185. Аналогічна ситуація на Бригади Хартія 45А, 45, 47, 47В, 47А, 47Б, 49, 49А, 49Б, 49В, 49Г, 51. Роботи на цих ділянках триватимуть із 17.07 до 1.08.

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