У зв’язку з проведенням регламентних і аварійних робіт, 15 липня 2025 року в Чернігові запланований графік відключення води, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Чернігівводоканал.

Графік відключення води в Чернігові охоплює різні райони міста — зниження тиску, поява осаду або повне припинення подачі очікується у вказаний проміжок часу.

З 09:00 до 15:00 можливі труднощі у споживачів на вул. Захисників України, 12Б, а також у будинках приватного сектору по вул. С. Подобайла (№1–43 та №2–42), включно з юридичною адресою №13А. Аналогічна ситуація прогнозується на вул. Небесної Сотні, зокрема №4А, а також по вулицях Забаровська та Небесної Сотні (приватні садиби). У списку — і комерційні об’єкти на вул. Небесної Сотні, 6.

Також у зазначений день з 09:00 до 15:00 обслуговуючі бригади проводитимуть промивку трубопроводу на вул. Івана Мазепи, 4Б. Через це можливі ускладнення із тиском у мешканців будинків №4Б та вул. Реміснича, 55А. Юридичні об’єкти по вул. Реміснича, 53А і 56 також можуть відчути наслідки технічних заходів.

Найбільш відчутні обмеження водопостачання зафіксовані по вул. Коцюбинського, 47–51, де триватимуть аварійно-ремонтні роботи до 20:00. Відключення торкнеться і об’єктів на вул. Княжа, 21 та Коцюбинського, 49А.

Мешканців просять заздалегідь підготувати запаси питної рідини.

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