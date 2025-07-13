Графік відключення світла на тиждень 14-20 липня в Чернігівській області буде введено через ремонтні роботи на обладнанні підстанцій та модернізацію електричних мереж, повідомляє Politeka.
Про це йдеться на сайті Остерської громади.
14–15 липня 2025 року (09:00–19:00) – м. Остер:
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вул. В.А. Бондаренка, 96
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вул. Героїв 66-ї бригади: буд. № 33–121А
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вул. Грушевського: буд. № 1–38А
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вул. Незалежності, 103
16 липня 2025 року (09:00–19:00) – м. Остер:
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вул. Броварська, 1
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вул. Військового льотчика Ігоря Мороза, 4, 6
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вул. В’ячеслава Чорновола: буд. № 1–21
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вул. П.Г. Пекура: буд. № 32–59
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вул. Свободи, 45
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вул. Шевченка, 63А, 71
17–19 числа 2025 року (08:00–20:00) – села Бабарики, Волевачі, Одинці:
Бабарики:
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вул. Б. Хмельницького, Квітнева, Комсомольська, Нова, Селянська, Франка, Центральна
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пров. Б. Хмельницького, Селянський
Волевачі:
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вул. Квітнева, Коцюбинського, Набережна, Садова, Центральна, Шевченка, Щаслива, Я. Юли
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пров. Набережний, Щасливий, Я. Юли
Одинці:
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вул. Героїв Азову, Дружби, Лесі Українки, Набережна, Селянська, Франка, Б. Хмельницького, Центральна, Чернігівська, Шевченка
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пров. Грушевського, Заливний, Квітневий, Польовий, Садовий
Роботи здійснюються з метою підвищення надійності електропостачання та покращення технічного стану мереж.
Мешканців просять заздалегідь зарядити гаджети та подбати про інші справи, пов'язані з наявністю електрики.
Слідкуйте за оновленнями графіку відключення світла на тиждень 14-20 липня в Чернігівській області на офіційному сайті ПрАТ «Чернігівобленерго» або звертайтеся за телефонами служби підтримки.
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