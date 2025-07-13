График отключения света на неделю 14-20 июля в Черниговской области будет введен из-за ремонтных работ на оборудовании подстанций и модернизации электрических сетей, сообщает Politeka.
Об этом говорится на сайте Остерской общины.
14–15 июля 2025 года (09:00–19:00) – г. Остер:
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ул. В.А. Бондаренко, 96
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ул. Героев 66-й бригады: дом. № 33-121А
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ул. Грушевского: дом. № 1–38А
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ул. Независимости, 103
16 июля 2025 года (09:00–19:00) – г. Остер:
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ул. Броварская, 1
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ул. Военного летчика Игоря Мороза, 4, 6
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ул. Вячеслава Чорновила: дом. № 1–21
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ул. П.Г. Пекура: дом. № 32-59
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ул. Свободы, 45
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ул. Шевченко, 63А, 71
17–19 числа 2025 года (08:00–20:00) – села Бабарики, Волевачи, Одинцы:
Бабарики:
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ул. Б. Хмельницкого, Апрельская, Комсомольская, Новая, Крестьянская, Франко, Центральная
-
пров. Б. Хмельницкого, Крестьянский
Волеватели:
-
ул. Квитнева, Коцюбинского, Набережная, Садовая, Центральная, Шевченко, Счастливая, Я. Юли
-
пров. Набережный, Счастливый, Я. Юли
Единицы:
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ул. Героев Азова, Дружбы, Леси Украинки, Набережная, Крестьянская, Франко, Б. Хмельницкого, Центральная, Черниговская, Шевченко
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пер. Грушевского, Заливный, Апрельский, Полевой, Садовый
Работы производятся с целью повышения надежности электроснабжения и улучшения технического состояния сетей.
Жителей просят заранее зарядить гаджеты и позаботиться о других делах, связанных с наличием электричества.
Следите за обновлением графика отключения света на неделю 14-20 июля в Черниговской области на официальном сайте ЧАО «Черниговоблэнерго» или обращайтесь за телефонами службы поддержки.
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