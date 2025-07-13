Следите за обновлением графика отключения света на неделю 14-20 июля в Черниговской области на официальном сайте.

График отключения света на неделю 14-20 июля в Черниговской области будет введен из-за ремонтных работ на оборудовании подстанций и модернизации электрических сетей, сообщает Politeka.

Об этом говорится на сайте Остерской общины.

14–15 июля 2025 года (09:00–19:00) – г. Остер:

ул. В.А. Бондаренко, 96

ул. Героев 66-й бригады: дом. № 33-121А

ул. Грушевского: дом. № 1–38А

ул. Независимости, 103

16 июля 2025 года (09:00–19:00) – г. Остер:

ул. Броварская, 1

ул. Военного летчика Игоря Мороза, 4, 6

ул. Вячеслава Чорновила: дом. № 1–21

ул. П.Г. Пекура: дом. № 32-59

ул. Свободы, 45

ул. Шевченко, 63А, 71

17–19 числа 2025 года (08:00–20:00) – села Бабарики, Волевачи, Одинцы:

Бабарики:

ул. Б. Хмельницкого, Апрельская, Комсомольская, Новая, Крестьянская, Франко, Центральная

пров. Б. Хмельницкого, Крестьянский

Волеватели:

ул. Квитнева, Коцюбинского, Набережная, Садовая, Центральная, Шевченко, Счастливая, Я. Юли

пров. Набережный, Счастливый, Я. Юли

Единицы:

ул. Героев Азова, Дружбы, Леси Украинки, Набережная, Крестьянская, Франко, Б. Хмельницкого, Центральная, Черниговская, Шевченко

пер. Грушевского, Заливный, Апрельский, Полевой, Садовый

Работы производятся с целью повышения надежности электроснабжения и улучшения технического состояния сетей.

Жителей просят заранее зарядить гаджеты и позаботиться о других делах, связанных с наличием электричества.

Следите за обновлением графика отключения света на неделю 14-20 июля в Черниговской области на официальном сайте ЧАО «Черниговоблэнерго» или обращайтесь за телефонами службы поддержки.

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