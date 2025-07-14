В связи с проведением регламентных и аварийных работ, 15 июля 2025 г. в Чернигове запланирован график отключения воды, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Черниговводоканал .

График отключения воды в Чернигове охватывает разные районы города - снижение давления, появление осадка или полное прекращение подачи ожидается в указанный промежуток времени.

С 09:00 до 15:00 возможны трудности у потребителей по ул. Защитников Украины, 12Б, а также дома частного сектора по ул. С. Подобайла (№1–43 и №2–42), включая юридический адрес №13А. Аналогичная ситуация прогнозируется по ул. Небесной Сотни, в том числе №4А, а также по улицам Забаровской и Небесной Сотни (частные усадьбы). В списке – и коммерческие объекты на ул. Небесной сотни, 6.

Также в указанный день с 09:00 до 15:00 обслуживающие бригады будут проводить промывку трубопровода по ул. Ивана Мазепы, 4Б. Поэтому возможны осложнения с давлением у жильцов домов №4Б и ул. Ремесленная, 55А. Юридические объекты на ул. Ремесленная, 53А и 56 также могут ощутить последствия технических мероприятий.

Наиболее ощутимые ограничения водоснабжения зафиксированы по ул. Коцюбинского, 47-51, где будут продолжаться аварийно-ремонтные работы до 20:00. Отключение коснется и объектов по ул. Княжеская, 21 и Коцюбинского, 49А.

Жителей просят заранее подготовить запасы питьевой жидкости.

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