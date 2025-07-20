В Харьковской области обновили график отключения воды на неделю с 21 по 27 июля, поэтому рассказываем, кому и к чему следует готовиться.

График отключения воды на неделю с 21 по 27 июля в Харьковской области связан с планово-предупредительным ремонтом оборудования, который охватит сразу несколько районов облцентра, сообщает Politeka.

Как информируют на платформе горсовета 1562, график отключения воды на неделю с 21 по 27 июля в Харьковской области предполагает, что часть домов на нескольких улицах будет без горячего водоснабжения в связи с плановыми работами.

В частности, неудобства придется терпеть на проспекте Науки 9Д, 11, 12, 18/9, 24, 26, 28, 32. Ограничения также коснутся жителей Данилевского 27, Независимости 5, Культуры 15, Инженерного переулка 4, 1, 4 Космической 11, 23, 24А, 25, 27, 47, а также Клочковской 108 корп 1, 148А, 150А, 152А, 154А, 156А.

В этот перечень входят и Ляпунова 7, 9Б, 9, 11, Чичибабина 7, Профессора Атамановского 7А, 25, 27, Евгения Енина 3, 10, 12, 14, 16, а также Европейская 38/44, 44. В этот перечень входят и Ляпунова 7, 9Б, 9, 11, Чичибабина 7, Профессора Атамановского 7А, 25, 27, Евгения Енина 3, 10, 12, 14, 16, а также Европейская 38/44, 44. 20:00.

Другая часть графика отключения воды на неделю с 21 по 27 июля в Харьковской области охватывает Драгоманова 6, 6В, 6Г, 6Б, 8, а также Велозаводскую 37А и 37. Здесь ремонтные работы продлятся с 17.07 с 11:55 до вечера 4 августа.

В то же время масштабное ограничение запланировано и в районе улицы Амосова. Без горячего душа останутся жители домов 1, 3, 5, 7, 9, 9А, 11А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 54, 56.

Также под ограничения попадают местные на Балканской 13, 15/3, 19, 19А, 21, Солнечной 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, Благодатной 2А, 2 и Ферганской 29, 31А, 31Б, 33, 3 36.

Среди адресов, где горячее водоснабжение также временно прекратят, шоссе Салтовское с номерами 100, 102, 104А, 104Б, 104, 106Б, 106А, 106, 108, 110, 112А, 112, 114, 114 в секторе 240В, 240, 240Г, 240Б, 240А, 242А, 242Б, 242, 244А, 244, 246А, 246, 248А, 250, 250А, 252, 6 25 260, 260А, 262А, 262, 268.

Также временно остановят подачу в дома на Велозаводской 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 36, 37, 38 и Туркестанской 22, 24, 24А, 26, 26А, 28, 3.

Существенные неудобства ждут и жителей Единства, 171В, 171Д, 171А, 171Г, 171Ж, 171З, 171Б, 171Е, 171 корп 1, 171 корп 2, 171 корп 3, 17 177, 177А, 177Б, 179А, 179, 179Б, 181, 183, 185. Аналогичная ситуация на Бригады Хартия 45А, 45, 47, 47В, 47А, 47Б, 49, 49А, 49А. Работы на этих участках продлятся с 17.07 до 1.08.

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