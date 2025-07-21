График отключения газа в Харькове с 21 июля по 1 августа может изменяться при непредвиденных обстоятельствах.

В связи с модернизацией системы в Слободском районе объявлен график отключения газа в Харькове с 21 июля по 1 августа , сообщает Politeka.

В течение указанного периода работники городского филиала " Газмережи " проведут масштабную реконструкцию, которая коснется десятков улиц.

Среди адресов, где временно прекратится подача ресурса, — въезд Аскольдовский, переулки Кедровый, Самаркандский, Яружный, Ялтинский, Имбирный, а также улицы: Моцарта, Пирятинская, Кыргызская, Павла Чубинского, Самаркандская, Селекционная, Леонтовича, Ай-, Бельбекская, Скрипаевская, Сокальская, Виктора Гюго, Тяньшанская, Яружная.

В список также входят дома на проспектах Байрона и Льва Ландау. В общей сложности работы охватят более полусотни улиц и переулков.

В сообщении говорится, что перед началом обновления жителям следует перекрыть краны и соблюдать безопасность. Специалисты подчеркивают, что восстановление газоснабжения будет происходить только после полного доступа к помещениям и проверке внутридомовых систем. Это позволит предотвратить аварии в холодное время года.

Коммунальщики просят прощения за дискомфорт и призывают граждан отнестись к ситуации с пониманием. В то же время предупреждают, что график отключения газа в Харькове с 21 июля по 1 августа может изменяться при непредвиденных обстоятельствах. Уточнения и детали доступны на официальных информационных ресурсах компании.

Кстати, также сообщалось об отсутствии воды в Харьковской области. Часть домов по нескольким улицам будет без горячего водоснабжения в связи с плановыми работами.

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