Информация о графике отключения света в неделю 24-30 июля в Полтавской области является важным элементом планирования быта.

График отключения света на неделю 24-30 июля в Полтавской области будет введен из-за плановых работ, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Скороходовской общине .

В этой связи жителям ряда населенных пунктов необходимо учесть возможные временные перебои со снабжением электроэнергией.

Ремонтные мероприятия пройдут с 08:00 до 17:00, в некоторых случаях – до 20:00. В ходе работ специалисты будут выполнять устранение дефектов, капитальный ремонт оборудования и очистку воздушных линий. Это будет способствовать повышению надежности электроснабжения и уменьшению аварийных ситуаций в дальнейшем.

К зонам отключений относятся такие населенные пункты, как поселок Майдан (улицы Луговая, Победы, Харьковская, Чутовская), село Лозоватка (Мира, Центральная, Шевченко, Набережная, Независимости, Садовая, Спортивная), пгт Скороходово (Мира, Стрелецкая, Стрелец).

А также село Таверовка с улицами Садовая, Ореховая, Заречная, Кооперативная, Новая, Хомутенко, Школьная, Яблоневая. Кроме этого, планируется отключение в поселке Чутово (ул. Энергетиков) и ряде других сел, среди которых Андрюша, Бреусовка, Винники, Кащевка, Красноселье, Мальцы, Миргородщина, Новая Украина, Новоселовка, Александровка Вторая, Панасовка.

Полный список адресов с графиком можно посмотреть на официальном сайте Скороходовского поселкового совета. АО «Полтаваоблэнерго» призывает граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее позаботиться о необходимых запасах.

Информация о графике отключения света на неделю 24-30 июля в Полтавской области – важный элемент планирования быта, поэтому следите за обновлением в соцсетях и на официальных ресурсах местных властей.

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