Призначення або перегляд субсидії для пенсіонерів у Полтавській області відбувається на основі конкретних фінансових обставин родини.

Деяким громадянам зменшили розмір житлової субсидії для пенсіонерів у Полтавській області або повністю припинили її нарахування, повідомляє Politeka.net.

У Пенсійному фонді України надали роз’яснення щодо ситуації.

З таким питанням до ПФУ все частіше звертаються громадяни, які помітили, що сума виплат у літній період стала меншою, ніж була взимку, або ж взагалі зникла.

У ПФУ наголосили, що призначення житлової субсидії напряму залежить від опалювального сезону та рівня доходів домогосподарства. Субсидія розраховується окремо на два періоди:

Опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня;

— з 1 жовтня по 30 квітня; Неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня.

Протягом теплого періоду року значно знижуються витрати на комунальні послуги — насамперед через відсутність потреби в опаленні. Саме тому розмір допомоги у ці місяці суттєво зменшується: з розрахунків виключається компонент оплати за тепло. Взимку ж, навпаки, ця складова повертається у формулу і збільшує розмір допомоги.

Також важливу роль відіграє рівень доходів домогосподарства. Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області на неопалювальний сезон розраховуються з урахуванням доходів за попередній календарний рік, а також пенсійних виплат станом на березень поточного року. Якщо за цей період у громадянина зросли доходи — наприклад, у результаті індексації пенсії — це могло безпосередньо вплинути на зменшення або навіть скасування.

У багатьох випадках допомога на неопалювальний сезон були призначені автоматично. Проте деяким громадянам необхідно було повторно подавати заяву, особливо якщо рівень доходів змінився. Якщо заявник не відповідає критеріям призначення допомоги, Пенсійний фонд має право відмовити у її нарахуванні.

Серед основних причин відмови в отриманні субсидії для пенсіонерів у Полтавській області:

наявність депозитного рахунку з сумою понад 100 тисяч гривень;

здійснення великих покупок вартістю понад 50 тисяч гривень протягом останніх 12 місяців;

володіння новим транспортним засобом (молодшим п’яти років, за винятком мопеда чи причепа), або кількома транспортними засобами віком до 15 років;

наявність простроченої заборгованості за комунальні послуги понад три місяці, якщо її сума перевищує 680 гривень;

відсутність доходів або їхній рівень менший за мінімальну заробітну плату у повнолітніх членів родини.

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