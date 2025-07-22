Назначение или пересмотр субсидии для пенсионеров в Полтавской области происходит на основе конкретных финансовых обстоятельств семьи.

Некоторым гражданам снизили размер жилищной субсидии для пенсионеров в Полтавской области или полностью прекратили ее начисление, сообщает Politeka.net.

В Пенсионном фонде Украины предоставили разъяснения по поводу ситуации.

С таким вопросом в ПФУ все чаще обращаются граждане, заметившие, что сумма выплат в летний период стала меньше, чем была зимой, или вообще исчезла.

В ПФУ подчеркнули, что назначение жилищной субсидии напрямую зависит от отопительного сезона и уровня заработка домохозяйства. Субсидия рассчитывается раздельно на два периода:

Отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля;

– с 1 октября по 30 апреля; Неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября.

В течение теплого периода года значительно снижаются расходы на коммунальные услуги — в первую очередь из-за отсутствия потребности в отоплении. Поэтому размер пособия в эти месяцы существенно уменьшается: из расчетов исключается компонент оплаты за тепло. Зимой же, напротив, эта составляющая возвращается в формулу и увеличивает размер пособия.

Также немаловажную роль играет уровень доходов домохозяйства. Субсидии для пенсионеров в Полтавской области на неотапливаемый сезон рассчитываются с учетом доходов за предыдущий календарный год, а также пенсионных выплат по состоянию на март текущего года. Если за этот период у гражданина выросли заработки, например в результате индексации пенсии, это могло напрямую повлиять на уменьшение или даже отмену.

Во многих случаях помощь на неотапливаемый сезон была назначена автоматически. Однако некоторым гражданам необходимо повторно подавать заявление, особенно если уровень доходов изменился. Если заявитель не отвечает критериям назначения помощи, Пенсионный фонд имеет право отказать в его начислении.

Среди основных причин отказа в получении субсидии для пенсионеров в Полтавской области:

наличие депозитного счета с суммой более 100 тысяч гривен;

совершение крупных покупок стоимостью более 50 тысяч гривен за последние 12 месяцев;

владение новым транспортным средством (младше пяти лет, за исключением мопеда или прицепа), или несколькими транспортными средствами в возрасте до 15 лет;

наличие просроченной задолженности за коммунальные услуги более трех месяцев, если сумма превышает 680 гривен;

отсутствие доходов или их уровень меньше минимальной заработной платы у совершеннолетних членов семьи.

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