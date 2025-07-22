Дефицит продуктов во Львове является частью более широкой проблемы, которая охватывает весь внутренний рынок.

Дефицит продуктов во Львове может повлечь за собой рост цен на молочную продукцию в ближайшие недели, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет AgroReview.

Причина — нехватка сырья, возникшего из-за возобновления экспорта украинского молока в ЕС и повышенного спроса на европейских рынках. Такие факторы провоцируют перерабатывающие предприятия искать более дешевые варианты закупок, в то же время толкая закупочную стоимость вверх.

Согласно данным AgroReview, увеличение цен на сливочное масло также повлияло на ситуацию. Специалисты отмечают: из-за расширенных квот для поставок в страны Евросоюза производители активизировали экспорт, что привело к снижению внутреннего предложения молока-сырья. В результате переработчики сталкиваются с дефицитом, который влечет за собой пересмотр прайсов.

Средняя цена на "Яготинское 2,6%" (900 мл) 14 июля составила 59,39 грн., что на 5 гривен больше, чем в июне. В сети Megamarket этот товар продается за 64,5 грн, у Metro – 58,76, у Novus – 57,99, а у Auchan – 56,3. Другой бренд, "Простонаше 1%", стоит в среднем 53,56 грн: у Megamarket - 57,3, у Metro - 49,82. Такая динамика свидетельствует о постепенном росте, который может ускориться.

Специалисты отмечают, что если ситуация с экспортом останется стабильной, а тенденция цен на масло не изменится, стоимость молока продолжит подниматься. Дефицит продуктов во Львове лишь часть более широкой проблемы, которая охватывает весь внутренний рынок.

Источник: AgroReview

Кстати, во Львове также сообщали о нехватке рыбы.

Из магазинов почти исчезли толстолобик и щука, которые еще недавно были привычным элементом ежедневного меню. Сейчас эти виды рыбы стали редким и дорогим деликатесом, а покупатели все чаще не могут найти их даже в крупных супермаркетах.

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