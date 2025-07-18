Дефіцит продуктів у Львівській області торкнувся і рибного ринку, повідомляє Politeka.

Про це заявила іхтіолог Юлія Куцоконь з Інституту зоології ім. Шмальгауза НАН України.

З магазинів майже зникли товстолобик і щука, які ще донедавна були звичним елементом щоденного меню. Зараз ці види риби стали рідкісним і дорогим делікатесом, а покупці дедалі частіше не можуть знайти їх навіть у великих супермаркетах.

Ситуація є наслідком суттєвого скорочення вилову. Причина полягає у руйнуванні Каховського водосховища, яке стало катастрофічним ударом по вітчизняному рибному господарству. Втрата доступу до цілих водойм, тимчасова окупація, замінування акваторій, а також обмеження на рибальство через війну — усе це призвело до дефіциту прісноводної риби.

Тепер рибалки, як промислові, так і аматори, стикаються з численними труднощами. Для багатьох регіонів, включно з Львівщиною, доставка продукції ускладнилася. Через це дефіцит продуктів у Львівській області лише посилився: товстолобик у роздрібному продажу коштує від 111 до 180 грн за кілограм, а щука подекуди повністю зникла або ж має ціну понад 190 грн/кг.

Покупці змушені шукати заміну або відмовлятися від риби зовсім. Фахівці попереджають, що ситуація найближчим часом не зміниться. Рибне виробництво потребує відновлення, інвестицій та часу на адаптацію до нових умов. До того ж, імпорт не завжди може компенсувати втрати внутрішнього вилову. Українцям радять уважно стежити за асортиментом і купувати продукцію за можливості, адже ціна на неї може зростати ще більше.

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