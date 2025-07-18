Дефицит продуктов во Львовской области затронул и рыбный рынок, сообщает Politeka.

Об этом заявила ихтиолог Юлия Куцоконь из Института зоологии им. Шмальгауза НАН Украины.

Из магазинов почти исчезли толстолобик и щука, которые еще недавно были привычным элементом ежедневного меню. Сейчас эти виды рыбы стали редким и дорогим деликатесом, а покупатели все чаще не могут найти их даже в крупных супермаркетах.

Ситуация является следствием существенного сокращения отлова. Причина заключается в разрушении Каховского водохранилища, которое явилось катастрофическим ударом по отечественному рыбному хозяйству. Потеря доступа к целым водоемам, временная оккупация, заминирование акваторий, а также ограничение на рыболовство из-за войны – все это привело к дефициту пресноводной рыбы.

Теперь рыбаки, как промысловые, так и любители, сталкиваются с многочисленными трудностями. Для многих регионов, включая Львовскую область, доставка продукции усложнилась. Из-за этого дефицит продуктов во Львовской области только усилился: толстолобик в розничной продаже стоит от 111 до 180 грн за килограмм, а щука кое-где полностью исчезла или имеет цену более 190 грн/кг.

Покупатели вынуждены искать замену или отказываться от рыбы совсем. Специалисты предупреждают, что ситуация в ближайшее время не изменится. Рыбное производство требует восстановления, инвестиций и времени на адаптацию к новым условиям. К тому же импорт не всегда может компенсировать потери внутреннего отлова. Украинцам советуют внимательно следить за ассортиментом и покупать продукцию по возможности, ведь цена на нее может расти еще больше.

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