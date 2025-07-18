Началась процедура публичного рассмотрения проекта, предусматривающего подорожание проезда в Луцке на автобусных маршрутах, сообщает Politeka.

Соответствующий проект уже опубликован на сайте Луцкого городского совета .

Если инициатива будет принята, стоимость поездки в маршрутном транспорте может вырасти с нынешних 14 до 18 гривен.

Причиной пересмотра тарифа стало обращение представителей транспортных компаний, обслуживающих городские перевозки. По словам главы экономического департамента Бориса Смаля, перевозчики аргументируют повышение повышением затрат — в частности, на горючее, обслуживание техники и оплату труда водителей.

Кроме базового тарифа, изменения коснутся и стоимости билетов для учащихся общеобразовательных учреждений. Для них стоимость проезда может возрасти с 7 до 9 гривен. Такой рост планируется ввести параллельно с основным повышением.

Предложения и комментарии к документу можно присылать до 17 августа 2025 года. Граждане, учреждения или организации могут выразить свою позицию в бумажной форме (Луцк, ул. Богдана Хмельницкого, 19, каб. 217) или по телефонам 777 955, 726 375, 777 928. Также есть возможность отправить электронное письмо по адресу econom@lutskrada.gov.ua или воспользоваться платформой электронной демократии.

После завершения сбора мнений и предложений специалисты департамента доработают проект с учетом полученных обращений. Окончательное решение новой стоимости будет принимать исполнительный комитет городского совета.

Предложенное подорожание проезда в Луцке вызывает активную реакцию со стороны жителей города. В то же время городские власти призывают приобщаться к обсуждению всех заинтересованных сторон.

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