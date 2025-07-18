В Николаеве все еще есть возможность получить бесплатное жилье для переселенцев, которое становится для многих настоящим спасательным кругом.

Бесплатное жилье для переселенцев в Николаеве может стать настоящей находкой для тех, кто вынужден был покинуть свой дом из-за войны, сообщает Politeka.

Соответствующие предложения размещены на платформе "Допомагай".

К примеру, крышу над головой можно получить в квартире, где уже проживает один человек. Это бесплатное жилье для переселенцев в Николаеве находится на улице Севастопольской, 65.

Речь идет об однокомнатной квартире, где живет 40-летний мужчина. Он военный, без вредных привычек, кроме курения, не имеет семьи и не скрывает, что пережил великую трагедию. Как он сам рассказал, потерял жену и дочь в результате российской агрессии.

Квартира имеет все необходимое для нормальной повседневной жизни. В ней есть две раздельные кровати, посуда, полностью оборудованная кухня, душ, туалет, бойлер для горячей воды, газовое отопление.

Проведенный интернет, поэтому есть Wi-Fi, а также все основные бытовые приборы — холодильник, микроволновая печь, электрочайник и телевизор.

Владелец уверяет, что оплату коммунальных услуг берет на себя, так что для внутренне перемещенных лиц это действительно выгодная возможность. Это предложение подойдет женщинам или семьям с детьми. Как сказано в объявлении, хозяин очень дружелюбен, спокоен и открыт к контакту.

Сайт "Допомагай", где размещены подобные объявления, является одной из платформ, помогающих украинцам в сложных обстоятельствах. Там можно найти не только варианты временного убежища, как бесплатное жилье для переселенцев в Николаеве, но и объявления о гуманитарной помощи, медицинской поддержке, волонтерских инициативах.

Если вам знакомо чувство тревоги и неопределенности, если вы все еще в поисках безопасного места, не игнорируйте подобные возможности.

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