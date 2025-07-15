Местные жители должны привыкать к новой системе оплаты за проезд в Днепропетровской области, так что рассказываем об этом подробнее.

Новая система оплаты за проезд в Днепропетровской области уже работает, и она заметно облегчает жизнь пассажирам Politeka.

Теперь о наличных деньгах можно забыть. Расчет за билет стал быстрым, ясным и без лишних движений. Новая система оплаты за проезд в Днепропетровской области позволяет жителям рассчитываться за поездки через мобильное приложение Днепр.

Он поддерживает карты любого украинского банка. Разработчики обещают, что такой формат сделает транспорт не только более удобным, но и технологически более современным. Пользователям не нужно больше носить мелочи или стоять в очереди к водителю. Всё можно сделать на ходу, прямо в салоне троллейбуса или трамвая.

Замдиректора КП "Днепровский электротранспорт" Владимир Сусленков напомнил, что идея безналичных расчетов в городе появилась еще в 2017 году. Тогда все начиналось с экспериментов с QR-кодами. Сейчас этот инструмент набрал обороты и стал гораздо удобнее.

Билет можно купить без лишних движений, просто отсканировав QR-код через приложение. С 5 апреля коммунальный транспорт официально перешел на обновленную модель. QR-коды остались, но теперь нет никаких ограничений по банкам.

Купить билет можно с любой карты. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно загрузить приложение из Google Play или App Store, пройти простую регистрацию или просто войти по телефону. Далее пассажир выбирает раздел Транспорт или использует специальный виджет и сканирует код в салоне.

Новая система оплаты за проезд в Днепропетровской области предоставляет несколько вариантов удобного расчета. Можно использовать Google Pay, Apple Pay. Дополнительно в приложении доступны проездные на один, семь или тридцать дней.

Для тех, кто не слишком уверенно чувствует себя в новых технологиях, предусмотрена горячая линия. Там объяснят все до мелочей, помогут зарегистрироваться и ответят на самые распространенные вопросы.

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