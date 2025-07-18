Дефицит продуктов в Полтавской области продолжает усиливаться, сообщает Politeka.

Об этом рассказала ихтиолог Юлия Куцоконь из Института зоологии им. Шмальгауза НАН Украины.

с полок магазинов почти полностью исчезли популярные виды пресноводной рыбы – в частности, толстолобик и щука. Этот товар еще недавно был привычным в ежедневном рационе многих семей, но сейчас его найти становится все труднее, а стоимость стремительно растет.

По словам ихтиолога Юлии Куцоконь из Института зоологии имени Шмальгауза НАН Украины, главной причиной такого положения стало резкое сокращение объемов отлова, которое повлекло за собой подрыв Каховского водохранилища. Эта экологическая катастрофа фактически уничтожила одно из ключевых мест для рыболовства, что обеспечивало большие поставки рыбы в разные регионы.

Ситуацию усложняет ряд ограничений для рыбаков, связанных с военным положением. Запрет на выход на воду, затрудненное получение разрешений, заминирование водоемов и потеря доступа к территориям под оккупацией — это привело к резкому падению предложения.

В результате этого дефицит продуктов в Полтавской области затронул и рыбный ассортимент: в супермаркетах толстолобик стоит от 111 до 180 грн за килограмм, щука — более 190, а иногда и вообще отсутствует. Проблема становится все более актуальной, ведь альтернатива для бюджетной пресноводной рыбы почти отсутствует.

Источник: Телеграф

К слову, в Полтавской области также дорожают продукты. Более всего изменилась ситуация на овощном рынке. В частности, картофель за месяц существенно подорожал — средний ценник составляет 43,80 грн/кг.

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