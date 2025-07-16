Подорожчання продуктів у Полтавській області продовжує набирати обертів, повідомляє Politeka.

Свіжі дані порталу «Мінфін» підтверджують негативну динаміку одразу в кількох ключових товарних категоріях.

Найбільше змінилася ситуація на овочевому ринку. Зокрема, картопля за місяць суттєво подорожчала — середній цінник нині становить 43,80 грн/кг. Ще в червні вона коштувала 36,39. Найрізкіший стрибок зафіксовано з 5 по 13 липня — понад 10 гривень за короткий період. У деяких магазинах області картоплю продають по 25,95, однак це скоріше виняток, ніж правило.

На м’ясному сегменті ситуація не краща. Куряче стегно, за даними липня, коштує 139 грн/кг — майже на рівні минулого місяця, хоча в окремих торгових точках ціна доходила до 154. Ковбаса «Алан Лікарська» додала в ціні понад 11 грн і нині в середньому продається по 412,98. У «Novus» вона обійдеться в 449, у «Megamarket» — у 357.

Також зросла вартість свинячої грудинки — з 212,16 до 215,20 гривень. Ще суттєвіше подорожчав свинина шашлик, яка нині коштує 254,30 за кілограм, хоча в «Metro» ціна сягає 314,90, а в «Novus» — лише 189,00. У магазинах АТБ представлено варіант «ЦЕМ’ЯСО» — по 329,95.

Водночас у Полтаві, за даними місцевих супермаркетів, куряче стегно бренду «Епікур» у великій упаковці пропонують за 31 гривень за 100 г. Ковбаса «Алан Українська» — 449 гривень за 330 г, а свиняча грудинка — 19,99/100 г.

Подорожчання продуктів у Полтавській області охоплює різноманітні товарні позиції — від овочів до делікатесів. Споживачі дедалі частіше переглядають купівельну стратегію, орієнтуючись на акції, бюджетні альтернативи та зміну пріоритетів у споживанні.

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