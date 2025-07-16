Подорожание продуктов в Полтавской области продолжает набирать обороты, сообщает Politeka.

Свежие данные портала Минфин подтверждают негативную динамику сразу в нескольких ключевых товарных категориях.

Более всего изменилась ситуация на овощном рынке. В частности, картофель за месяц существенно подорожал — средний ценник составляет 43,80 грн/кг. Еще в июне она стоила 36,39. Самый резкий скачок зафиксирован с 5 по 13 июля - более 10 гривен за короткий период. В некоторых магазинах области картофель продают по 25,95, однако это скорее исключение, чем правило.

На мясном сегменте ситуация не лучше. Куриное бедро , по данным июля, стоит 139 грн/кг — почти на уровне прошлого месяца, хотя в отдельных торговых точках цена доходила до 154. Колбаса «Алан Врачебная» прибавила в цене более 11 грн и сейчас в среднем продается по 412,98. В Novus она обойдется в 449, в Megamarket - в 357.

Также возросла стоимость свиной грудинки – с 212,16 до 215,20 гривен. Еще существенно подорожал свинина шашлык , которая сейчас стоит 254,30 за килограмм, хотя у «Metro» цена достигает 314,90, а у «Novus» — всего 189,00. В магазинах АТБ представлен вариант «ЦЕМЯСО» – по 329,95.

В то же время, в Полтаве, по данным местных супермаркетов, куриное бедро бренда «Эпикур» в большой упаковке предлагают за 31 гривен за 100 г. Колбаса «Алан Украинская» – 449 гривен за 330 г, а свиная грудинка – 19,99/100 г.

Подорожание продуктов в Полтавской области охватывает различные товарные позиции — от овощей до деликатесов. Потребители все чаще пересматривают покупную стратегию, ориентируясь на акции, бюджетные альтернативы и изменение приоритетов в потреблении.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве: перечень услуг, которые предоставят бесплатно.

Также Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтаве: переселенцам облегчат жизнь, появится полезное нововведение.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве: когда можно воспользоваться возможностью.