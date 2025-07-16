Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області на оренду є цільовою грошовою допомогою, яку можуть одержати не всі українці.

Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області надаються на оренду житла, якщо люди поважного віку мають статус ВПО, повідомляє Politeka.net.

Прес-служба БФ "Право на захист" розкрила, як розрахувати суму допомоги через чат-бот.

Тепер стало значно зручніше розраховувати потенційний розмір субсидії для пенсіонерів у Полтавській області або компенсації завдяки оновленому чат-боту «Юридичний порадник для ВПО». Цей цифровий інструмент створено для того, щоб переселенці могли легко зорієнтуватися у нових можливостях державної підтримки та обрати найвигідніший варіант допомоги.

Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області на оренду — це цільова грошова допомога, яку можуть отримати внутрішньо переміщені особи, що знімають житло та не мають достатніх фінансових ресурсів для його оплати.

Щоб допомогти переселенцям прийняти обґрунтоване рішення, благодійний фонд «Право на захист» оновив функціонал чат-бота «Юридичний порадник для ВПО» у Telegram, Viber та Facebook Messenger. До сервісу додано два нових розділи з інтерактивними калькуляторами:

– Калькулятор для орендарів — дозволяє попередньо оцінити розмір субсидії, яку можна отримати на оплату оренди житла;

– Калькулятор для орендодавців — допомагає обрахувати, яку компенсацію за сплачені податки та військовий збір вони можуть отримати від держави.

Алгоритми чат-бота базуються на положеннях постанови Кабінету Міністрів України №1225 від 25 жовтня 2024 року, яка регламентує порядок надання субсидій для осіб, які орендують житло.

Для того щоб скористатися цими інструментами, необхідно запустити чат-бот у зручному месенджері та обрати такий шлях у меню:

«Основні питання» → «Виплати / Пенсія» → «Субсидія на оренду» → «Калькулятори» → далі — «Для орендаря» або «Для орендодавця».

Після цього потрібно відповісти на кілька простих запитань, серед яких:

кількість осіб у родині;

чи є серед них люди з вразливих категорій;

розмір щомісячної орендної плати;

площа житла, яке орендується;

регіон, у якому розташоване житло;

сукупний місячний дохід усіх членів домогосподарства тощо.

Отриманий результат є орієнтовним і не гарантує автоматичного призначення допомоги. Остаточне рішення ухвалюється Пенсійним фондом України після розгляду поданих документів та проходження процедури перевірки.

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