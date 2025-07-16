Субсидии для пенсионеров в Полтавской области на аренду является целевой денежной помощью, которую могут получить не все украинцы.

Субсидии для пенсионеров в Полтавской области предоставляются на аренду жилья, если люди преклонного возраста имеют статус ВПЛ, сообщает Politeka.net.

Пресс-служба БФ "Право на защиту" раскрыла, как рассчитать сумму пособия через чат-бот.

Теперь стало гораздо удобнее рассчитывать потенциальный размер субсидии для пенсионеров в Полтавской области или компенсации благодаря обновленному чат-боту «Юридический советчик для ВПЛ». Этот цифровой инструмент создан для того, чтобы переселенцы могли сориентироваться в новых возможностях государственной поддержки и выбрать наиболее выгодный вариант помощи.

Субсидии для пенсионеров в Полтавской области на аренду — целевая денежная помощь, которую могут получить внутренне перемещенные лица, снимающие дом и не имеющие достаточных финансовых ресурсов для его оплаты.

Чтобы помочь переселенцам принять обоснованное решение, благотворительный фонд «Право на защиту» обновил функционал чат-бота «Юридический советник для ВПЛ» в Telegram, Viber и Facebook Messenger. В сервис добавлены два новых раздела с интерактивными калькуляторами:

– Калькулятор для арендаторов – позволяет предварительно оценить размер выплаты, которую можно получить на оплату аренды дом;

– Калькулятор для арендодателей – помогает вычислить, какую компенсацию за уплаченные налоги и военный сбор они могут получить от государства.

Алгоритмы чат-бота базируются на положениях постановления Кабинета Министров Украины №1225 от 25 октября 2024 года, регламентирующего порядок предоставления льгот для лиц, арендующих жилье.

Чтобы воспользоваться этими инструментами, необходимо запустить чат-бот в удобном мессенджере и выбрать следующий путь в меню:

«Основные вопросы» → «Выплаты/Пенсия» → «Субсидия на аренду» → «Калькуляторы» → далее – «Для арендатора» или «Для арендодателя».

После этого следует ответить на несколько простых вопросов, среди которых:

количество человек в семье;

есть ли среди них люди из уязвимых категорий;

размер ежемесячной арендной платы;

площадь арендуемого жилья;

регион, в котором находится жилье;

совокупный месячный доход всех членов домохозяйства и т.д.

Полученный результат ориентировочный и не гарантирует автоматического назначения помощи. Окончательное решение принимается Пенсионным фондом Украины после рассмотрения поданных документов и прохождения процедуры проверки.

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