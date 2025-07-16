Субсидии для пенсионеров в Полтавской области предоставляются на аренду жилья, если люди преклонного возраста имеют статус ВПЛ, сообщает Politeka.net.
Пресс-служба БФ "Право на защиту" раскрыла, как рассчитать сумму пособия через чат-бот.
Теперь стало гораздо удобнее рассчитывать потенциальный размер субсидии для пенсионеров в Полтавской области или компенсации благодаря обновленному чат-боту «Юридический советчик для ВПЛ». Этот цифровой инструмент создан для того, чтобы переселенцы могли сориентироваться в новых возможностях государственной поддержки и выбрать наиболее выгодный вариант помощи.
Субсидии для пенсионеров в Полтавской области на аренду — целевая денежная помощь, которую могут получить внутренне перемещенные лица, снимающие дом и не имеющие достаточных финансовых ресурсов для его оплаты.
Чтобы помочь переселенцам принять обоснованное решение, благотворительный фонд «Право на защиту» обновил функционал чат-бота «Юридический советник для ВПЛ» в Telegram, Viber и Facebook Messenger. В сервис добавлены два новых раздела с интерактивными калькуляторами:
– Калькулятор для арендаторов – позволяет предварительно оценить размер выплаты, которую можно получить на оплату аренды дом;
– Калькулятор для арендодателей – помогает вычислить, какую компенсацию за уплаченные налоги и военный сбор они могут получить от государства.
Алгоритмы чат-бота базируются на положениях постановления Кабинета Министров Украины №1225 от 25 октября 2024 года, регламентирующего порядок предоставления льгот для лиц, арендующих жилье.
Чтобы воспользоваться этими инструментами, необходимо запустить чат-бот в удобном мессенджере и выбрать следующий путь в меню:
«Основные вопросы» → «Выплаты/Пенсия» → «Субсидия на аренду» → «Калькуляторы» → далее – «Для арендатора» или «Для арендодателя».
После этого следует ответить на несколько простых вопросов, среди которых:
- количество человек в семье;
- есть ли среди них люди из уязвимых категорий;
- размер ежемесячной арендной платы;
- площадь арендуемого жилья;
- регион, в котором находится жилье;
- совокупный месячный доход всех членов домохозяйства и т.д.
Полученный результат ориентировочный и не гарантирует автоматического назначения помощи. Окончательное решение принимается Пенсионным фондом Украины после рассмотрения поданных документов и прохождения процедуры проверки.
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