Запропоноване подорожчання проїзду в Луцьку викликає активну реакцію з боку жителів міста.

Розпочалася процедура публічного розгляду проєкту, який передбачає подорожчання проїзду в Луцьку на автобусних маршрутах, повідомляє Politeka.

Відповідний проєкт уже опубліковано на сайті Луцької міської ради.

Якщо ініціативу ухвалять, вартість поїздки у маршрутному транспорті може зрости з теперішніх 14 до 18 гривень.

Причиною перегляду тарифу стало звернення представників транспортних компаній, які обслуговують міські перевезення. За словами очільника економічного департаменту Бориса Смаля, перевізники аргументують підвищення підвищенням витрат — зокрема, на пальне, обслуговування техніки та оплату праці водіїв.

Окрім базового тарифу, зміни торкнуться і вартості квитків для учнів загальноосвітніх закладів. Для них вартість проїзду може зрости з 7 до 9 гривень. Таке зростання планують запровадити паралельно з основним підвищенням.

Пропозиції та коментарі до документа можна надсилати до 17 серпня 2025 року. Громадяни, установи або організації можуть висловити свою позицію в паперовій формі (Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19, каб. 217) або за телефонами 777 955, 726 375, 777 928. Також є можливість надіслати електронного листа на адресу econom@lutskrada.gov.ua чи скористатися платформою електронної демократії.

Після завершення збору думок і пропозицій фахівці департаменту доопрацюють проєкт з урахуванням отриманих звернень. Остаточне рішення щодо нової вартості ухвалюватиме виконавчий комітет міської ради.

Запропоноване подорожчання проїзду в Луцьку викликає активну реакцію з боку жителів міста. Водночас міська влада закликає долучатися до обговорення всіх зацікавлених сторін.

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