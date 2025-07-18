Городские власти призывают жителей и гостей города заранее планировать свои поездки с учетом нового графика движения транспорта в Днепре.

Новый график движения транспорта в Днепре будет введен на выходных через плановые работы, однако он коснется не всех маршрутов, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредила пресс-служба Днепровского электротранспорта.

Начиная с 19 июля 2025 г., в связи с началом капитального ремонта трамвайного пути, проходящего через Старый мост, в городе временно прекращается движение трамвайных маршрутов № 6 и № 9.

Это решение принято для обеспечения безопасности пассажиров и эффективного проведения ремонтных работ на стратегическом участке транспортной инфраструктуры.

На период проведения работ по сохранению транспортного сообщения в городе будут организованы дополнительные автобусные маршруты и введен новый график движения транспорта в Днепре.

Вместо трамваев по временным направлениям будут курсировать автобусы № 6К и № 9К. Они будут обеспечивать перевозку пассажиров в тех же районах, где обычно работают трамваи, с учетом возможных объездов и изменений в организации передвижения.

Городские власти призывают жителей и гостей города заранее планировать поездки с учетом нового графика движения транспорта в Днепре. Временные изменения будут действовать до завершения капитального ремонта, о чем будет сообщено дополнительно.

Тем временем изменено расписание для пригородных поездов. Обновление коснулось поездов, курсирующих между Днепром и Чаплиным, Запорожьем, Лозовой, Просяной и Синельниковым. кратковременные остановки — в частности, на платформе «207 км». Все изменения являются временными.

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