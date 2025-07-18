Дефицит продуктов в Днепропетровской области может затронуть еще больше позиций молочного ассортимента.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области накаляется на фоне стремительного подорожания молока, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет AgroReview.

Украинские аграрии предупреждают о дальнейшем росте цен на молочную продукцию, что вызвано нехваткой сырья и увеличением спроса в Европе. Ситуацию усложнило возобновление масштабного экспорта в страны ЕС. После предоставления расширенных квот украинские заводы приступили к активным поставкам, что повлияло на внутренние запасы.

Эксперты Ассоциации производителей отмечают, что перерабатывающие предприятия сталкиваются с трудностями в закупке доступного сырья. В результате этого общегосударственный молочный рынок испытывает нестабильность, которая приводит к повышению оптовых тарифов. Также заметно удорожание сливочного масла, что дополнительно усиливает давление на формирование стоимости готовой продукции.

Цены уже показывают негативную динамику. К примеру, «Яготинское 2,6%» (900 мл) в сетях Metro, Novus, Auchan и Megamarket колеблется в пределах 56–65 гривен. В то же время марка «Простонаше 1%» в некоторых точках продается за 57,3 грн. Это почти на 5 грн дороже месяца назад.

Аналитики прогнозируют, что в августе тенденция только усилится. Если спрос на экспортные партии сохранится, а внутренний дефицит усугубится, то дефицит продуктов в Днепропетровской области может затронуть еще больше позиций молочного ассортимента.

Источник: AgroReview

К слову, в Днепре можно получить бесплатные продукты. Ежедневно работает социальный ресторан PEREMOGA, который предоставляет теплую, вкусную и питательную пищу наиболее уязвимым категориям населения.

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