Повышение тарифов на воду в Винницкой области утвердили депутаты Калиновского городского совета на сессии 18 июня, сообщает Politeka.

Изменения коснутся жителей и учреждений, пользующихся услугами КП «Калиновкаводоканал».

Согласно новому решению, население будет платить за водоснабжение и водоотвод на 40% больше, чем раньше, а бюджетные организации - почти на 70%. Изменения объяснили экономическими реалиями ростом цен на электроэнергию, топливо и зарплаты работников. Предыдущие расценки формировались на базе показателей 2022 года, поэтому сейчас считаются устаревшими и не соответствуют текущим затратам предприятия.

В городском совете подчеркнули, что задолженность стала причиной двукратного прекращения энергоснабжения, из-за чего воду приходилось подавать с помощью генераторов. Такие ситуации оказывали негативное влияние на качество услуг. Изменение тарифа — вынужденная мера, которая должна стабилизировать финансовое положение коммунального предприятия и обеспечить бесперебойную поставку воды в будущем.

Теперь жители будут платить:

водоснабжение - 42 грн/м³;

водоотвод - 25,20 грн/м³;

общая сумма – 67,20 грн/м³ (ранее – 48 грн).

Для бюджетных потребителей стоимость одного кубометра составит 160,32 гривень.

Повышение тарифов на воду в Винницкой области вызвало беспокойство среди части горожан, однако власти уверяют: без этого коммунальные сервисы оказались бы под угрозой остановки.

К слову, жители Винницкой области также сообщали о графике отключения света. Они будут применяться примерно с 9:00 до 17:00, но только по отдельным улицам.

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