Водителям следует заранее учесть ограничение движения транспорта в Черновцах и выбирать альтернативные пути передвижения во избежание пробок и неудобств.

Ограничения движения транспорта в Черновцах введены на разный срок в нескольких районах города, поэтому горожанам стоит об этом знать, сообщает Politeka.net.

Городские власти предупреждают водителей о проведении ремонтных работ, которые могут повлиять на ежедневные маршруты и передвижение по городу.

На ул. Вокзальной, в отрезке от дома №38 до №38-А, до 30 июля 2025 года идет ремонт ливневого перехвата. В этой связи в этой части улицы будет временное ограничение движения транспорта в Черновцах. Водителям следует заранее учесть это и выбирать альтернативные пути передвижения, чтобы избежать пробок и неудобств.

Еще одно ограничение движения транспорта в Черновцах ожидается на улице Героев Майдана – на участке между Соборной площадью и улицей Садовой. По 27 июля запрещена парковка автотранспорта с 09:00 до 16:30. Здесь будут проводиться ремонт по реконструкции электросетей. Водителей просят обратить внимание на изменения, а также не оставлять автомобили в зоне проведения работ в указанный промежуток времени.

Кроме того, масштабные дорожные работы запланированы на перекрестке улиц Эдуарда Тангля и Николая Ткача. С 18 июля по 1 октября 2025 года здесь будет производиться текущий ремонт дорожного покрытия. В этот период возможны усложнения передвижения транспорта, поэтому жителям и гостям города следует заранее планировать маршруты, учитывая потенциальные задержки.

Городская администрация просит с пониманием отнестись к временным ограничениям. Все работы выполняются для улучшения инфраструктуры города, повышения комфорта и безопасности участников дорожного движения.

Будьте внимательны на дорогах, следуйте знакам и планируйте свои поездки с учетом вышеперечисленных изменений.

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