Обмеження руху в Чернівецькій області на території товариства передбачає жорсткий контроль з боку поліції.

У межах заходів безпеки та з урахуванням актуальної ситуації запроваджено обмеження руху в Чернівецькій області, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Глибоцької селищної ради.

Мова йде про заборону нічного пересування мотоциклів, моторолерів та іншого шумного двоколісного транспорту на території всіх населених пунктів Глибоцької громади.

Обмеження стосуються часу з 22:00 до 08:00. Згідно з документом, забороняється пересування техніки, яка видає звук, що перевищує встановлені санітарні норми відповідно до державного стандарту. Крім того, цілодобово заборонено користування транспортом без справної вихлопної системи або з модифікованими глушниками, які посилюють шум.

Рішення ухвалено з огляду на умови воєнного стану. У період повітряних тривог, зокрема під час атак дронів типу «Shahed», будь-які гучні звуки можуть дезорієнтувати мешканців, ускладнити своєчасну евакуацію або зменшити ефективність сповіщення населення. Особливе значення має також психологічний комфорт: гучні мотори турбують дітей, літніх людей та родини захисників.

Обмеження руху в Чернівецькій області на території громади передбачає жорсткий контроль з боку поліції. Відповідні підрозділи вже готують рейди у вечірній і нічний час. Окрім перевірок, передбачається також оперативне реагування на звернення громадян щодо порушень.

Усіх водіїв мототранспорту закликають до відповідального ставлення. Забезпечення спокою, особливо в умовах бойових дій, є спільною справою мешканців та органів самоврядування. Запроваджені обмеження мають не каральний, а превентивний характер — вони покликані захистити життя, здоров’я та психологічний стан кожного жителя.

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