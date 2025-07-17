Ограничение движения в Черновицкой области на территории общества предполагает жесткий контроль со стороны полиции.

В рамках мер безопасности и с учетом актуальной ситуации введено ограничение движения в Черновицкой области, сообщает Politeka.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Глубокского поселкового совета.

Речь идет о запрещении ночного передвижения мотоциклов, мотороллеров и другого шумного двухколесного транспорта на территории всех населенных пунктов Глубокского общества.

Ограничения касаются времени с 22:00 до 08:00. Согласно документу, запрещается передвижение техники, издающей звук, превышающий установленные санитарные нормы в соответствии с государственным стандартом. Кроме того, круглосуточно запрещено пользование транспортом без исправной выхлопной системы или с модифицированными глушителями, усиливающими шум.

Решение принято с учетом условий военного положения. В период воздушных тревог, в частности во время атак дронов типа Shahed, любые громкие звуки могут дезориентировать жителей, усложнить своевременную эвакуацию или уменьшить эффективность оповещения населения. Особое значение имеет психологический комфорт: громкие моторы беспокоят детей, пожилых людей и семьи защитников.

Ограничение движения в Черновицкой области на территории общества предполагает жесткий контроль со стороны полиции. Соответствующие подразделения уже готовят рейды в вечернее и ночное время. Кроме проверок, предусматривается также оперативное реагирование на обращение граждан по поводу нарушений.

Всех водителей мототранспорта призывают к ответственному отношению. Обеспечение покоя, особенно в условиях боевых действий, совместное дело жителей и органов самоуправления. Введенные ограничения носят не карательный, а превентивный характер – они призваны защитить жизнь, здоровье и психологическое состояние каждого жителя.

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