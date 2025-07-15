Місцевим мешканцям варто враховувати впроваджені обмеження руху в Чернівцях, адже вони створять певні незручності.

Обмеження руху в Чернівцях зачепили самісінький центр, повідомляє Politeka.

Як інформують в офіційному телеграм-каналі міської ради, із 15 липня в місті частково перекриють одну з ключових транспортних розв’язок. Йдеться про перехрестя вулиць Івана Франка та Міцкевича. Там комунальники взялися за ремонт дорожнього покриття. Роботи триватимуть досить тривалий час, до 25 липня.

За інформацією міської ради, обмеження руху в Чернівцях пов’язані з усуненням дефектів, що виникли в асфальтовому покритті. Це не капітальне будівництво, а звичайний поточний ремонт, але для автомобілістів він створює певні незручності.

Проїзд вказаною ділянкою не перекрили повністю, але частина транспорту все ж не зможе проїхати. Тож, якщо щодня курсуєте цим маршрутом, варто заздалегідь планувати об’їзд.

До слова, обмеження руху в Чернівцях зачепили й вулицю Лукіяновича. Там роботи з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі почалися ще 10 липня і триватимуть аж до 5 вересня. Мова про відрізок між перехрестям з Васіле Александрі, Хотинською і будинком №4 на Лукіяновича.

Також з 11 червня в облцентрі повністю перекрито проїзд транспорту на Жуковського. Ділянка між площею Філармонії та вулицею Богдана Хмельницького тимчасово недоступна для проїзду. Усе через будівельно-монтажні роботи із заміни газових мереж.

Там не лише ремонтують труби, а й паралельно готуються до відновлення дорожнього покриття і тротуарів. Завершити ці заходи обіцяють до 23 липня.

Окрім цього, часткові незручності нещодавно діяли для місцевих мешканців є і на вулицях Гете та Лисенка. Там працівники завершили ремонт дороги після планової заміни газових комунікацій вкінці червня.

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