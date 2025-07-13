У кількох населених пунктах навколо столиці знову заговорили про подорожчання проїзду в Київській області.

Подорожчання проїзду в Київській області торкнулося одразу кількох маршрутів і вже встигло вплинути на гаманці багтьох місцевих, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду в Київській області найпомітніше відчули ті, хто щодня користується маршрутками в напрямку Києва. Йдеться про жителів Обухова, Українки та прилеглих сіл.

Перевізник ТОВ Обухівтранс ще в лютому запровадив нові тарифи. Поїздка з Українки або Обухова до столичних Видубичів тепер коштує 70 гривень. На перший погляд це не виглядає як шалене підняття, але тільки не для тих, хто їздить туди щодня.

Якщо порахувати витрати хоча б за тиждень, а тим більше за місяць, сума стає досить відчутною. Особливо це помічають сім’ї, у яких щоденні поїздки пов’язані з навчанням чи роботою.

Ситуація не обмежилася лише цим напрямком. Ще одне істотне подорожчання проїзду в Київській області зачепило мешканців Долини. Щоб дістатися звідти до Києва, тепер доведеться викласти 115 грн за один квиток.

У самих перевізників пояснення цілком конкретні. За їхніми словами, витрати на обслуговування транспорту зросли в рази. Пальне, як ми всі бачимо, зросло в ціні. Запчастини також стали більш вартісними, не кажучи вже про регулярне технічне обслуговування, ремонт, страхування і, звісно, зарплати водіям.

Водії кажуть, що це не мало на меті додатковий прибуток. Це радше спроба зберегти можливість їздити взагалі. Інакше доведеться закривати частину маршрутів або скорочувати кількість рейсів.

Голова Асоціації перевізників регіону Олексій Павленко заявив, що питання підняття вартості квитків назрівало давно. Він наголосив, що раніше ситуацію ще можна було врегулювати поступово. Наприклад, підвищуючи ціну на кілька гривень щороку. Однак наразі це вже не дуже реально.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни