В нескольких населенных пунктах вокруг столицы снова заговорили о подорожании проезда в Киевской области.

Подорожание проезда в Киевской области коснулось сразу нескольких маршрутов и уже успело повлиять на кошельки многих местных, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Киевской области заметнее всего почувствовали те, кто ежедневно пользуется маршрутками в направлении Киева. Речь идет о жителях Обухова, Украинки и близлежащих сел.

Перевозчик ООО "Обуховтранс" еще в феврале ввел новые тарифы. Поездка из Украинки или Обухова в столичные Выдубичи теперь стоит 70 гривен. На первый взгляд это не выглядит как безумное поднятие, но только не для тех, кто ездит туда каждый день.

Если сосчитать расходы хотя бы за неделю, а тем более за месяц, сумма становится достаточно ощутимой. Особенно это замечают семьи, в которых ежедневные поездки связаны с учебой или работой.

Ситуация не ограничилась только этим направлением. Еще одно существенное подорожание проезда в Киевской области задело жителей Долины. Чтобы добраться оттуда в Киев, теперь придется выложить 115 грн. за один билет.

У самих перевозчиков объяснения вполне конкретны. По их словам, расходы на обслуживание транспорта выросли в разы. Горючее, как мы все видим, выросло в цене. Запчасти также стали более стоимостными, не говоря уже о регулярном техническом обслуживании, ремонте, страховании и, конечно, зарплатах водителям.

Водители говорят, что это не имело целью дополнительную прибыль. Это скорее попытка сохранить возможность ездить вообще. В противном случае придется закрывать часть маршрутов или сокращать количество рейсов.

Глава Ассоциации перевозчиков региона Алексей Павленко заявил, что вопрос поднятия стоимости билетов назревал давно. Он подчеркнул, что ранее ситуацию можно было урегулировать постепенно. К примеру, повышая цену на несколько гривен ежегодно. Однако это уже не очень реально.

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