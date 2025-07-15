Местным жителям следует учитывать введенные ограничения движения в Черновцах, ведь они создадут определенные неудобства.

Ограничения движения в Черновцах затронули центр, сообщает Politeka.

Как информируют в официальном телеграмм-канале городского совета, с 15 июля в городе частично перекроют одну из ключевых транспортных развязок. Речь идет о перекрестке улиц Ивана Франко и Мицкевича. Там коммунальщики принялись за ремонт дорожного покрытия. Работы продлятся довольно продолжительное время, до 25 июля.

По информации городского совета, ограничения движения в Черновцах связаны с устранением дефектов, возникших в асфальтовом покрытии. Это не капитальное строительство, а обычный текущий ремонт, но для автомобилистов он доставляет определенные неудобства.

Проезд по указанному участку не перекрыли полностью, но часть транспорта все же не сможет проехать. Итак, если ежедневно курсируете по этому маршруту, стоит заранее планировать объезд.

К слову, ограничение движения в Черновцах затронули и улицу Лукияновича. Там работы по текущему ремонту улично-дорожной сети начались еще 10 июля и продлятся вплоть до 5 сентября. Речь об отрезке между перекрестком из Василе Александре, Хотинской и домом №4 на Лукияновича.

Также с 11 июня в облцентре полностью перекрыт проезд транспорта на Жуковского. Участок между площадью Филармонии и улицей Богдана Хмельницкого временно не доступен для проезда. Все из-за строительно-монтажных работ по замене газовых сетей.

Там не только ремонтируют трубы, но и параллельно готовятся к восстановлению дорожного покрытия и тротуаров. Завершить эти мероприятия обещают до 23 июля.

Кроме того, частичные неудобства недавно действовали для местных жителей и на улицах Гете и Лысенко. Там работники завершили ремонт дороги после плановой замены газовых коммуникаций в конце июня.

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