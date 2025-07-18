«Укрзализныця» объявила о запуске новых рейсов и о новом графике поездов из Киева.

Новый график поездов из Киева ввело "Укрзализныця" из-за увеличения спроса на поездки в летний период, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в объявлении "Укрзализныци" на канале в Телеграмм .

Укрзализныця объявила о запуске новых рейсов скоростных поездов Интерсити+ между Киевом и Львовом — одним из самых популярных туристических направлений в Украине. Такое решение принято в связи с растущим спросом на перевозку в этом направлении, особенно в летний период. Первые дополнительные рейсы начнут курсировать с 19 июля.

В компании сообщили, что новые экспрессы будут курсировать в обоих направлениях — как из столицы во Львов, так и в обратном направлении. Это позволит снизить нагрузку на уже имеющиеся рейсы и предоставить пассажирам больше возможностей для путешествий в удобное для них время.

Новый график поездов из Киева выглядит следующим образом: экспресс будет отправляться из Дарницы в 9:24 утра, а уже в 9:50 отправляться со станции Киев-Пассажирский. Во Львов он прибывает в 15:52, что позволяет пассажирам добраться до города быстро и комфортно, не тратя целый день на дорогу.

Пассажиры смогут выбирать между вагонами первого и второго класса. Стоимость билета в вагоне первого класса составляет 828 гривен 9 копеек, тогда как во втором классе – 450 гривен 98 копеек.

Новый график поездов из Киева также предусматривает обратный рейс того же поезда в 16:30. На главный вокзал столицы он прибывает в 22:28, а уже в 23:00 прибывает на станцию Дарница. Таким образом, пассажиры могут вернуться в столицу в тот же день.

В компании уверяют, что будут продолжать мониторинг спроса на разных маршрутах и, по возможности, будут увеличивать количество рейсов, чтобы обеспечить украинцам удобные и доступные поездки внутри страны.

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