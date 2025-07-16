Робота для пенсіонерів у Києві стає все більш поширеним явищем, адже чимало людей поважного віку хочуть залишатися в русі.

Робота для пенсіонерів у Києві вже давно не обмежується лише охороною чи прибиранням, повідомляє Politeka.

На сайті work.ua є пропозиції роботи для пенсіонерів у Києві з гідною оплатою, офіційним оформленням і навіть соціальними бонусами. Усе залежить від бажання, стану здоров’я і вміння вживатися в команді.

Ось, приміром, компанія «Лаковер» пропонує вакансію на виробництві. Тут зарплата стартує з 30 000 гривень і може доходити до 32 000. Графік: 12 годин, з ранку до вечора. Нічних змін немає, а вихідні плаваючі.

Головне бути уважним, охайним і готовим до навчання. Усі обов’язки цілком під силу людині без специфічного досвіду. Пропонують офіційне працевлаштування, оплачувану відпустку та лікарняні. Такий варіант цілком підійде тим, хто хоче мати стабільний дохід і не боїться фізичної праці.

Є й інші приклади. Наприклад, робота для пенсіонерів у Києві у сфері меблевого виробництва. У компанії «Мебелька» шукають монтажників меблів. Це вже складніша професія, проте й зарплата відповідна. Від 42 000 до 88 000. І залежить вона від того, наскільки людина вправна і відповідальна.

Для працівників з інших міст компанія надає житло в зручних районах столиці, а ще забезпечує харчуванням. Медичне страхування та можливість зростання в професії також є.

Ще одна можливість — стати водієм у транспортній компанії «Влад Транс». Для тих, хто має водійські права категорії С або СЕ, відкривається шанс заробляти від 35 до 50 тисяч гривень. Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, повний соцпакет і доступ до інфраструктури компанії.

Мова йде про власну станцію технічного обслуговування, мийку та заправку. Це все значно полегшує щоденну працю боту і робить її більш комфортною.

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