Работа для пенсионеров в Киеве становится все более распространенным явлением, ведь многие люди преклонного возраста хотят оставаться в движении.

Работа для пенсионеров в Киеве уже давно не ограничивается охраной или уборкой, сообщает Politeka.

На сайте work.ua есть предложения работы для пенсионеров в Киеве с достойной оплатой, официальным оформлением и даже социальными бонусами. Всё зависит от желания, состояния здоровья и умения уживаться в команде.

Вот, например, компания «Лаковер» предлагает вакансию на производстве. Здесь зарплата стартует с 30 000 гривен и может доходить до 32 000. График: 12 часов с утра до вечера. Ночных смен нет, а выходные плавающие.

Главное быть внимательным, чистоплотным и готовым к обучению Все обязанности вполне по силам человеку без специфического опыта. Предлагают официальное трудоустройство, оплачиваемый отпуск и больничные. Такой вариант вполне подойдет тем, кто хочет иметь стабильный доход и не боится физического труда.

Есть и другие примеры. К примеру, работа для пенсионеров в Киеве в сфере мебельного производства. В компании «Мебелька» ищут монтажников мебели. Это уже более сложная профессия, но и зарплата соответствующая. От 42 000 до 88 000. И зависит она от того, насколько человек искусен и ответственен.

Для работников из других городов компания предоставляет жилье в удобных районах столицы, а также снабжает питанием. Медицинское страхование и возможность роста в профессии тоже есть.

Еще одна возможность – стать водителем в транспортной компании «Влад Транс». Для имеющих водительские права категории С или СЭ открывается шанс зарабатывать от 35 до 50 тысяч гривен. Работодатель предлагает официальное трудоустройство, полный соцпакет и доступ к инфраструктуре компании.

Речь идет о собственной станции технического обслуживания, мойке и заправке. Это все значительно облегчает ежедневный труд и делает ее более комфортной.

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