Робота для пенсіонерів у Харкові знову стає актуальною, адже місто пропонує нові можливості тим, хто хоче залишатися активним, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції можна знайти на сайті work.ua.

На ринку з’являються вакансії, які враховують досвід, витримку й життєву мудрість старших спеціалістів.

Компанія «Акутек», один із найбільших виробників автоматики, шукає токаря на повну чи часткову ставку. Зарплата — від 18 000 грн. Умови — сучасні, графік — гнучкий. До того ж на підприємстві вітають досвідчених фахівців поважного віку. Серед вимог — вміння працювати на верстаті 16б16кп, уважність, знання обробки нержавіючих сплавів.

Ще одна можливість — транспортна галузь. Комунальне підприємство із вивезення відходів пропонує вакансію тракториста з оплатою 18 000–24 000 грн. Необхідне посвідчення (категорії А1 або А2), мінімальний досвід і готовність працювати на техніці МТЗ. Перевагою стане знання ремонту техніки. Вакансія відкрита і для осіб з інвалідністю.

Тим, хто хоче легшу зайнятість, варто звернути увагу на Фокстрот — ритейлер запрошує прибиральницю на 15 змін із оплатою 9 000 грн. Серед обов’язків — підтримання чистоти у торгових приміщеннях, а також створення приємної атмосфери для клієнтів. Колектив обіцяє доброзичливість і підтримку з першого дня.

Отже, для тих, хто прагне зберігати активність, робота для пенсіонерів у Харкові — це не лише заробіток, а й спосіб бути корисним, потрібним, соціально залученим. Варіанти — на будь-який смак, кваліфікацію й рівень навантаження.