Люди, які були змушені втікати від війни та залишити свої домівки, можуть розраховувати на грошову допомогу для ВПО у Харкові.

Продовольча програма ООН продовжує діяти в Україні, і грошова допомога для ВПО у Харкові залишається доступною щонайменше до липня 2025 року, повідомляє Politeka.

Як інформує Пенсійний фонд України у фейсбук, грошова допомога для ВПО у Харкові передбачає виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН для найбільш вразливих категорій.

Це пенсіонери, люди з інвалідністю, а також громадяни, які не мають права на пенсію, але потребують фінансової підтримки. Наразі йдеться про 315 тисяч осіб по всій Україні, які щомісяця отримують разом понад 216 мільйонів гривень.

Виплати не фіксовані. Їх розмір залежить від того, скільки людина вже отримує. Якщо, наприклад, пенсія становить 2700 гривень, то ООН додасть ще 550, щоб вийшла мінімальна сума у 3250 грн.

Грошова допомога для ВПО у Харкові є життєво необхідною для тисяч людей. І вона не обмежується лише внутрішньо переміщеними особами. Отримати виплати можуть усі, хто відповідає трьом простим умовам.

Перша - це проживання в одному з дев’яти визначених регіонів, серед яких, звісно, Харківщина. Друга - рівень пенсії не повинен перевищувати 3250 грн. І третя - відсутність інших міжнародних виплат, починаючи з березня 2023 року.

Важливо, що гроші нараховуються автоматично. Тим, хто вже отримує пенсію або соціальні виплати, не потрібно подавати додаткові заявки чи проходити повторну реєстрацію. Гроші надходитимуть тим самим способом: або на банківську картку, або через Укрпошту.

Тож люди, які опинилися у складних життєвих обставинах мають можливість отримати додаткові гроші.

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