У Львові знову активно надають безкоштовні продукти для ВПО у Львівській області, тож тим, хто опинився у скруті, варто знати, де шукати підтримку.

Безкоштовні продукти для ВПО у Львівській області можна отримати завдяки кільком громадським проєктам, які повернулися до повноцінної роботи, повідомляє Politeka.

Один із проектів, який надає безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області — продовольчий банк «Тарілка». Його місія проста і водночас важлива. Тут не дозволяють добрій їжі зникнути у смітнику.

Її забирають із магазинів і ресторанів ще до завершення терміну придатності, сортують і передають людям, які не мають змоги самостійно купити собі продовольство.

Тут формують продуктові набори з урахуванням базових потреб. Головна увага — на малозабезпечених мешканців та внутрішньо переміщених осіб. Саме для них і працює ця ініціатива. «Тарілку» можна знайти на вулиці Кульпарківській, 158 у Львові.

Іншим важливим осередком підтримки переселенців став Хаб Турботи. Його роботу нещодавно відновили після переїзду. Відтепер він знову функціонує у ЦУМі “Львів” на першому поверсі.

Безкоштовні продукти для ВПО у Львівській області тут не єдина допомога. У хабі можна отримати також дитяче харчування, гігієнічні засоби, ліки, навіть одяг і памперси. Щоб звернутися по допомогу, достатньо підтвердити свій статус і належність до однієї з вразливих категорій.

Це можуть бути люди з інвалідністю, багатодітні родини, одинокі батьки, сім’ї військовослужбовців, а також переселенці пенсійного віку або ті, хто отримав статус внутрішньо переміщеної особи нещодавно.

Наразі це один з найзатребуваніших видів допомоги. Попри те, що гуманітарне навантаження на регіон велике, місто продовжує підтримувати тих, хто цього справді потребує.

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