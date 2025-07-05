Щоб отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області без затримок, обов’язково візьміть із собою необхідні документи.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області продовжують роздавати завдяки допомозі від міжнародного благодійного фонду Global Empowerment Mission Ukraine (GEM), повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області можна отримати у Путивлі. Усім, хто потребує підтримки, важливо знати, коли і де саме її можна отримати.

Отже, гуманітарну допомогу, як і раніше, роздаватимуть у спортивній залі ліцею №2. Графік видачі — з 08:00 до 12:00. Це зручний час, щоб люди могли отримати необхідне і встигнути вирішити інші справи.

Щоб отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області без затримок, обов’язково візьміть із собою необхідні документи:

паспорт громадянина України;

для власників ID-карт — витяг із Реєстру територіальної громади;

для внутрішньо переміщених осіб — довідку ВПО.

Ці документи необхідні для підтвердження особи та відповідності критеріям програми, тож краще підготувати все заздалегідь.

Також можна отримати їжу в Сумах. Продуктовий набір можуть отримати ті, хто був змушений покинути свій дім унаслідок повномасштабної війни та наразі проживає в межах територіальної громади.

Набори видають у приміщенні Департаменту соціального захисту населення за адресою: вул. Харківська, 35, кабінет 201. Години прийому:

понеділок – четвер : з 08:00 до 16:00

: з 08:00 до 16:00 п’ятниця : з 08:00 до 15:00

: з 08:00 до 15:00 перерва на обід: з 12:00 до 13:00

Гуманітарна допомога надається на домогосподарство — по одному набору. Що потрібно мати:

документ, що підтверджує пошкодження або втрату житла (акт комісії);

паспорт та ідентифікаційний код;

факт відсутності попередньої гуманітарної допомоги.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області: виплати можуть отримати не всі, яким критеріям треба відповідати.

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області: українців забезпечать продуктами, питною водою і не тільки.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: яку підтримку готові надати літнім українцям.