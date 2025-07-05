Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області продовжують роздавати завдяки допомозі від міжнародного благодійного фонду Global Empowerment Mission Ukraine (GEM), повідомляє Politeka.net.
Розповідаємо, що про це відомо.
Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області можна отримати у Путивлі. Усім, хто потребує підтримки, важливо знати, коли і де саме її можна отримати.
Отже, гуманітарну допомогу, як і раніше, роздаватимуть у спортивній залі ліцею №2. Графік видачі — з 08:00 до 12:00. Це зручний час, щоб люди могли отримати необхідне і встигнути вирішити інші справи.
Щоб отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області без затримок, обов’язково візьміть із собою необхідні документи:
- паспорт громадянина України;
- для власників ID-карт — витяг із Реєстру територіальної громади;
- для внутрішньо переміщених осіб — довідку ВПО.
Ці документи необхідні для підтвердження особи та відповідності критеріям програми, тож краще підготувати все заздалегідь.
Також можна отримати їжу в Сумах. Продуктовий набір можуть отримати ті, хто був змушений покинути свій дім унаслідок повномасштабної війни та наразі проживає в межах територіальної громади.
Набори видають у приміщенні Департаменту соціального захисту населення за адресою: вул. Харківська, 35, кабінет 201. Години прийому:
- понеділок – четвер: з 08:00 до 16:00
- п’ятниця: з 08:00 до 15:00
- перерва на обід: з 12:00 до 13:00
Гуманітарна допомога надається на домогосподарство — по одному набору. Що потрібно мати:
- документ, що підтверджує пошкодження або втрату житла (акт комісії);
- паспорт та ідентифікаційний код;
- факт відсутності попередньої гуманітарної допомоги.
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