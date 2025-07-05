Чтобы получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области без задержек, обязательно возьмите с собой необходимые документы.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области продолжают раздавать благодаря помощи международного благотворительного фонда Global Empowerment Mission Ukraine (GEM), сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области можно получить в Путивле. Всем, кто нуждается в поддержке, важно знать, когда и где именно ее можно получить.

Итак, гуманитарную помощь по-прежнему будут раздавать в спортивном зале лицея №2. График выдачи - с 08:00 до 12:00. Это удобное время, чтобы люди могли взять необходимое и успеть решить другие дела.

Чтобы взять бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области без задержек, обязательно возьмите с собой необходимые документы:

паспорт гражданина Украины;

для владельцев ID-карт — выписка из Реестра территориального общества;

для внутренне перемещенных лиц – справку ВПЛ.

Эти документы необходимы для подтверждения личности и соответствия критериям программы и лучше подготовить все заранее.

Также можно получить еду в Сумах. Продуктовый набор могут получить те, кто был вынужден покинуть свой дом в результате полномасштабной войны и сейчас проживает в пределах территориальной общины.

Наборы выдают в помещении Департамента социальной защиты населения по адресу: ул. Харьковская, 35, кабинет 201. Часы приема:

понедельник – четверг : с 08:00 до 16:00

: с 08:00 до 16:00 пятница : с 08:00 до 15:00

: с 08:00 до 15:00 перерыв на обед: с 12:00 до 13:00

Гуманитарная помощь предоставляется на домохозяйство – по одному набору. Что нужно иметь:

документ, подтверждающий повреждение или потерю жилья (акт комиссии);

паспорт и идентификационный код;

факт отсутствия предварительной гуманитарной помощи.

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