Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области продолжают раздавать благодаря помощи международного благотворительного фонда Global Empowerment Mission Ukraine (GEM), сообщает Politeka.net.
Рассказываем, что об этом известно.
Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области можно получить в Путивле. Всем, кто нуждается в поддержке, важно знать, когда и где именно ее можно получить.
Итак, гуманитарную помощь по-прежнему будут раздавать в спортивном зале лицея №2. График выдачи - с 08:00 до 12:00. Это удобное время, чтобы люди могли взять необходимое и успеть решить другие дела.
Чтобы взять бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области без задержек, обязательно возьмите с собой необходимые документы:
- паспорт гражданина Украины;
- для владельцев ID-карт — выписка из Реестра территориального общества;
- для внутренне перемещенных лиц – справку ВПЛ.
Эти документы необходимы для подтверждения личности и соответствия критериям программы и лучше подготовить все заранее.
Также можно получить еду в Сумах. Продуктовый набор могут получить те, кто был вынужден покинуть свой дом в результате полномасштабной войны и сейчас проживает в пределах территориальной общины.
Наборы выдают в помещении Департамента социальной защиты населения по адресу: ул. Харьковская, 35, кабинет 201. Часы приема:
- понедельник – четверг: с 08:00 до 16:00
- пятница: с 08:00 до 15:00
- перерыв на обед: с 12:00 до 13:00
Гуманитарная помощь предоставляется на домохозяйство – по одному набору. Что нужно иметь:
- документ, подтверждающий повреждение или потерю жилья (акт комиссии);
- паспорт и идентификационный код;
- факт отсутствия предварительной гуманитарной помощи.
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