Во Львове снова активно предоставляют бесплатные продукты для ВПЛ во Львовской области, поэтому тем, кто оказался в беде, стоит знать, где искать поддержку.

Бесплатные продукты для ВПЛ во Львовской области можно получить благодаря нескольким общественным проектам, вернувшимся к полноценной работе, сообщает Politeka.

Один из проектов, который предоставляет бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области – продовольственный банк «Тарелка». Его миссия проста и одновременно важна. Здесь не позволяют хорошей пище исчезнуть в мусорнике.

Ее забирают из магазинов и ресторанов еще до истечения срока годности, сортируют и передают людям, не имеющим возможности самостоятельно купить себе продовольствие.

Здесь формируют продуктовые наборы на основе базовых потребностей. Главное внимание – на малообеспеченных жителей и внутренне перемещенных лиц. Именно для них и работает инициатива. «Тарелку» можно найти на улице Кульпарковской, 158 во Львове.

Другим важным центром поддержки переселенцев стал Хаб Турботы. Его работу недавно возобновили после переезда. Теперь он снова функционирует в ЦУМе "Львов" на первом этаже.

Бесплатные продукты для ВПЛ во Львовской области здесь не единственная помощь. В хабе можно получить также детское питание, гигиенические средства, лекарства, даже одежду и памперсы. Чтобы обратиться за помощью, достаточно подтвердить свой статус и принадлежность к одной из уязвимых категорий.

Это могут быть люди с инвалидностью, многодетные семьи, одинокие родители, семьи военнослужащих, а также переселенцы пенсионного возраста или получившие статус внутренне перемещенного лица недавно.

Пока это один из самых востребованных видов помощи. Несмотря на то, что гуманитарная нагрузка на регион большая, город продолжает поддерживать тех, кто в этом действительно нуждается.

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