Люди, вынужденные бежать от войны и покинуть свои дома, могут рассчитывать на денежную помощь для ВПЛ в Харькове.

Продовольственная программа ООН продолжает действовать в Украине, и денежная помощь для ВПЛ в Харькове остается доступной, по меньшей мере, до июля 2025 года, сообщает Politeka.

Как информирует Пенсионный фонд Украины в фейсбуке, денежная помощь для ВПЛ в Харькове предусматривает выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН для наиболее уязвимых категорий.

Это пенсионеры, люди с инвалидностью, а также граждане, не имеющие права на пенсию, но нуждающиеся в финансовой поддержке. Речь идет о 315 тысячах человек по всей Украине, которые ежемесячно получают вместе более 216 миллионов гривен.

Выплаты не фиксированы. Их размер зависит от того, сколько человек уже получает. Если, например, пенсия составляет 2700 гривен, то ООН прибавит еще 550, чтобы получилась минимальная сумма 3250 грн.

Денежная помощь для ВПЛ в Харькове жизненно необходима для тысяч людей. И она не ограничивается только внутриперемещенными лицами. Получить выплаты могут все, кто отвечает трем простым условиям.

Первая – это проживание в одном из девяти определенных регионов, среди которых, конечно, Харьковщина. Вторая – уровень пенсии не должен превышать 3250 грн. И третья – отсутствие других международных выплат, начиная с марта 2023 года.

Важно, что деньги начисляются автоматически. Тем, кто уже получает пенсию или социальные выплаты, не следует подавать дополнительные заявки или проходить повторную регистрацию. Деньги будут поступать тем же способом: либо на банковскую карту, либо через Укрпочту.

Поэтому люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, имеют возможность получить дополнительные деньги.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области: выплаты могут получить не все, каким критериям нужно отвечать.

Также Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области: украинцев обеспечат продуктами, питьевой водой и не только.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве: какую поддержку готовы оказать пожилым украинцам.