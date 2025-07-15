Работа для пенсионеров в Харькове снова становится актуальной, ведь город предлагает новые возможности для тех, кто хочет оставаться активным, сообщает Politeka.

Актуальные предложения можно найти на сайте work.ua.

На рынке появляются вакансии, учитывающие опыт, выдержку и жизненную мудрость старших специалистов.

Компания «Акутек» , один из крупнейших производителей автоматики, ищет токаря на полную или частичную ставку. Зарплата – от 18 000 грн. Условия – современные, график – гибкий. К тому же на предприятии приветствуют опытных специалистов солидного возраста. Среди требований – умение работать на станке 16б16кп, внимательность, знание обработки нержавеющих сплавов.

Еще одна возможность – транспортная отрасль . Коммунальное предприятие по вывозу отходов предлагает вакансию тракториста с оплатой 18000–24000 грн. Необходимо удостоверение (категории А1 или А2), минимальный опыт и готовность работать на технике МТС. Преимуществом станет знание ремонта техники. Вакансия открыта и для лиц с инвалидностью.

Тем, кто хочет более легкую занятость, стоит обратить внимание на Фокстрот — ритейлер приглашает уборщицу на 15 смен с оплатой 9 000 грн. Среди обязанностей – поддержание чистоты в торговых помещениях, а также создание приятной атмосферы для клиентов. Коллектив обещает доброжелательность и поддержку с первого дня.

Следовательно, для тех, кто стремится сохранять активность, работа для пенсионеров в Харькове — это не только заработок, но способ быть полезным, нужным, социально привлеченным. Варианты – на любой вкус, квалификацию и уровень нагрузки.