Це створить дефіцит продуктів у Київській області та інших регіонах.

Український ринок хлібобулочних виробів опинився під загрозою, адже дефіцит продуктів у Київській області, зокрема нестача жита, стає все більш помітним, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає директор Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський.

За його словами Родіона Рибчинського, у 2025–2026 роках спостерігається повне припинення вирощування цієї культури в межах держави. Така ситуація створює ризики для стабільного виробництва житнього хліба, вартість якого може сягнути 40–50 гривень за буханець.

Наразі більшість борошна українські хлібопекарі змушені купувати за кордоном – основними постачальниками стали Польща та Балтійський регіон. Проте через обмежений обсяг імпорту, ціна на тонну стрімко зросла: у 2024 році вона складала 6–7 тисяч гривень, а в травні 2025 року досягла 14 тисяч. Відповідно, вартість борошна зросла майже вдвічі, що вже відчутно для підприємств.

Однією з причин відмови від посіву жита є його менша врожайність порівняно з іншими зерновими культурами – у середньому 40 центнерів проти 60 у пшениці. Аграрії орієнтуються на вигідніші варіанти, що призводить до зниження площ під жито. Вплинула і відсутність постачання з Білорусі, яка довгий час забезпечувала значну частину потреб України.

Через нерентабельність деякі виробники можуть зовсім припинити випікання традиційного хліба на основі жита. Це створить дефіцит продуктів у Київській області та інших регіонах. Проблема стосується не лише ціни, а й наявності товару у продажу.

Втім, у перспективі ситуація може змінитися. Якщо вартість сировини залишиться високою, аграрії можуть повернутися до вирощування забутої культури. Це дозволить стабілізувати ринок у сезоні 2026/2027, але найближчий рік залишиться непростим для виробників і споживачів.

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