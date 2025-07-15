Мешканці багатоповерхівок дедалі частіше отримують платіжки, які м’яко кажучи дивують і без подорожчання комунальних послуг в Київській області.

Подорожчання комунальних послуг в Київській області стало болючою темою для багатьох, адже це б'є по сімейному бюджету, повідомляє Politeka.

Як пише Уніан, подорожчання комунальних послуг в Київській області зачепило тих мешканців, які не створили ОСББ, не обрали управителя або не приєдналися до приватної керуючої компанії.

Їх обслуговують компанії, визначені на конкурсі. І саме ці компанії встановили нові суми квартплати, тож зростання відбулося одразу на кілька гривень за кожен квадратний метр. Раніше за обслуговування 60 квадратів мешканці платили близько 450 гривень. Тепер це вже понад 750.

У столичній мерії пояснюють, що нові розцінки — це мінімально обґрунтовані витрати на обслуговування. Але киян це пояснення не влаштовує. І не тільки тому, що ціни злетіли. Люди хочуть розуміти, на що саме йдуть їхні гроші.

Подорожчання комунальних послуг в Київській області торкнулося й тих будинків, які знаходяться у приватному секторі. Компанії, які раніше пропонували нижчі розцінки, теж вирішили переглянути їх. На Оболоні, наприклад, одна з приватних фірм оголосила про зростання до 13 гривень 63 копійок за квадратний метр.

А от в аналогічному будинку неподалік, де функціонує ОСББ, мешканці досі мають вартість квартплати на рівні 6.90 за метр квадратний.

Ще одна проблема - відсутність прозорості. Люди не знають, чи ціна, яку вони бачать у платіжці, відповідає дійсності. Дехто навіть не має уявлення, що саме входить у тариф.

Насправді сюди повинно входити обслуговування внутрішніх систем водо-, тепло- і газопостачання, ремонт ліфтів, прибирання будинку і прилеглої території.

А ще утримання даху, вікон, інженерних мереж і навіть посипання тротуарів сіллю взимку. Якщо щось із цього не виконується, мешканці мають право зафіксувати порушення та оскаржити в суді. Про це кажуть юристи, обізнані в цій сфері.

Джерело: Уніан.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО з липня: які документи потрібні для оформлення допомоги.